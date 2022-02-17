Ремонт окон в Минске Цена ☎️ Мастер по ремонту окон ПВХ

Специалисты нашей компании с многолетним опытом в ремонте , отремонтируют быстро и с гарантией Ваши пластиковые окна стеклопакеты с выездом в Минск и Минский район. ☎️Вызвав мастера по телефону, он прибудет в кратчайшее время чтобы сделать ремонт окон ПВХ и механизма. Сотрудники нашей компании укомплектованы большим разнообразием деталей оконной фурнитуры различных производителей. Фактически можно заменить любую деталь фурнитуры окон как на оригинал так и на аналог. Сотрудничаем с разными проверенными производителями и поставщиками оконных механизмов.

Услуги по ремонту пластиковых окон

Мастер по ремонту окон ПВХ предложит вам ремонт или замену отдельных частей фурнитуры а не замену всего механизма или окна. Ремонт окон ПВХ проводят быстро и с гарантией. Вам не надо ждать завершение ремонта несколько дней. Обычно это занимает от 20 до 60 минут. Все проблемы решаются сразу и на месте, даже в выходной день!

Сколько стоит ремонт пластиковых окон

Цены могут разнятся из за сложности ремонта либо комплектующих окон. Восстановление деталей оконной фурнитуры обходиться дешевле, чем замена новых. Также замена отдельных элементов механизма при поломке окна стоит дешевле замены всех частей фурнитуры окна. С ценами на ремонт окон Минске может ознакомиться на нашей страничке сайта. Наш ремонт окон ПВХ всем по карману. Ремонт окна без замены фурнитуры с восстановлением механизма обходиться от 55 руб. до 90 руб. С частичной заменной фурнитуры от 75 руб до 130 руб. Более древние механизмы с не полной заменной от 90 руб. до 160 руб. На все работы обязательно гарантия.

Ремонт окон ПВХ в Минске цены :

Ремонт окон в Минске Цены 🟡 ремонт окон ПВХ от 50 руб. 🟡 исправление и восстановление механизма окон от 75 руб. 🟡 ремонт, удаление встроенного блокиратора фурнитуры 30-40 руб. 🟡 разборка окна со снятием стеклопакета из створки 70 руб. 🟡 выравнивание геометрии створки окна 45 руб. 🟡 замена ответной планки 10 руб. 🟡 добавление дополнительного элемента к фурнитуры от 45 руб. 🟡 ремонт оконного угла соединения механизма окна от 65 руб. 🟡 ремонт замка фурнитуры пластикового окна 80 руб. 🟡 замена фурнитуры створки окна от 165 руб. 🟡 разблокировка окна 30-40 руб. 🟡 разблокировка окна сложная 65-95 руб. 🟡 снятие окна с петель 15 руб. 🟡 Настройка остального механизма 15 руб. 🟡 Смазка одного элемента фурнитуры 5 руб.

Мы указываем настоящие цены, на которые Вы можете расчитывать. Писать заниженные ценны — это не наш профиль!

Ремонт окон ПВХ Минск

К мастеру за помощью в ремонте, обращаются 9 из 10 владельцев окон которые не проводили своевременно профилактику (сервисное обслуживание) окон. Обслуживание нужно проводить каждый год! Регулировку фурнитуры окон обязательно производить раз 1-5 лет, для комфортного использования и правильной работе механизма створки оконной конструкции. При использовании окна, механизмы начинают раскручиваться и расшатываться с течением времени. Идет сильнее износ деталей и деформирование направляющих. Чем дольше не ремонтируете и регулируете окна,тем дороже в дальнейшем ремонт, в плоть до полной замены окна. Закажите у нас мастера, он сделает регулировку и ремонт окон ПВХ на высшем уровне.

Всегда в наличии комплектующие разных производителей:

WINKHAUS, ROTO, MACO, ARTEC, VORNO, ELEMENTIS, SIGENIA, GEVISS, INTERNIKA, FORNAX, ROMB, GU и аналоги

Мастер по ремонту окон ПВХ

заменит или восстановит сломанные части механизма на новые;

смажет составные части фурнитуры специальным составом;

проведет консультацию по уходу за окнами;

выровняет геометрию створки;

отрегулирует механизм окон;

произведет ремонт окон в Минске.

ремонт окон ПВХ

Ремонт окон цены

Стоимость ремонта отдельных частей оконного механизма: восстановление ножницы 60-80 рублей, восстановление углового соединения 65-75 рублей, восстановление замка фурнитуры 80 рублей, восстановление петли окна 70-90 рублей. Замена отдельных деталей от 75 рублей. Мастер старается восстановить оконную фурнитуру если есть такая возможность, противном случае меняется только сломанная часть оконного механизма.

Замена ножниц окна Повреждение верхней части оконной фурнитуры Один из симптомов поломки верхнего запирающего механизма, который работает на полное закрытие и откидывание створки в режим проветривания, это когда при открытии окна створка открывается и откидывается одновременно, так же отсутствие запирание верхнего механизма за исключением полного проседания нижней петли. Диагностика

Снятие окна из рамы

Частичная разборка механизма окна

Снятие сломанного элемента

Установка нового верхнего элемента

Установка створки в раму

Регулировка механизма 15 руб. от 115 руб. ЗАКАЗАТЬ Ремонт ножниц окна Восстановление механизма Верхний запорный механизм, вышел из строя по причине отсутствие регулировки. Сворка с трудом открылась о обратно не может войти в проем рамы. Мастер восстановит полноценную работу и настроит окно. Диагностика

Снятие окна из рамы

Частичная разборка механизма окна

Ремонт данной детали

Установка обратно на место

Регулировка механизма 15 руб. от 70 руб. ЗАКАЗАТЬ

Замена углового соединения Разрушение угловой части фурнитуры окон Важная часть работы окна. Задняя часть механизма с трудом двигалась и создавала сопротивление хода остальной части фурнитуры. При закрытии окна, оконная ручка с большим трудом проворачивалась. Соеденительный элемент отломался, только замена. Диагностика

Снятие сломанного элемента

Установка нового углового элемента

Регулировка механизма 15 руб. от 95 руб. ЗАКАЗАТЬ Ремонт углового соединения Ремонт и восстановление углового соединения механизма Происходит это от трудного движения фурнитуры. На этапе закрытия окна, угловое соединение начинает выгибаться и происходит деформация. Самая популярная поломка. Мастер восстанавливает эту часть фурнитуры и она по прежнему работает. Диагностика

Частичная разборка механизма окна

Ремонт данной детали

Установка на место

Регулировка механизма 15 руб. от 65 руб. ЗАКАЗАТЬ

Разрушен нижний запорный замок Нижняя часть запирания и откидывания створки окна Нарушена работа полноценного хода движущих частей фурнитуры. Нижняя запорная планка не могла нормально двигаться. Крепление соединения с остальным механизмом расклепалось и отсоединилась от фурнитуры. Окно заблокировано. Открывается только на проветривание. Требуется вскрытие и дальнейший ремонт нижней части окна. Диагностика

Снятие сломанного элемента

Установка нового элемента

Регулировка механизма 15 руб. от 75 руб. ЗАКАЗАТЬ Сломалась верхняя петля окна ПВХ Это относится поворотным створкам Верхняя петля ломается от сильного проседания сворки окна и от физического воздействия на оконную раму. В первом варианте: нижняя петля створки раскручивается и окно начинает проседать. Верхняя петля выгибается и регулировочный винт ломается, вместе с крепежом. Диагностика

Снятие окна из рамы

Снятие сломанной детали

Установка новой петли

Установка окна в раму Подробности в разделе: ЗАМЕНА ОКОННЫХ ПЕТЕЛЬ от 120 руб. ЗАКАЗАТЬ

Замена замка фурнитуры окна Замена привода окна Чаще всего за помощью по ремонту обращаются когда прокручивается оконная ручка вокруг, окно или дверь не возможно закрыть. Такая поломка характерно залому редуктора замка. Заменой оконной ручкой здесь не обойтись.Ремонт привода замка в большинстве случаев не возможен из за его конструкторской особенностью. Самое опасное и неприятное в этой поломке когда окно или дверь нельзя открыт для замены вышедшей из строя детали! Первые звоночки это когда оконная ручка при закрытии окна, начинает проскакивать дальше положенного ей оборота. В такой ситуации ни в коем случае нельзя дальше эксплуатировать окно. Вызывайте мастера по услуге: ремонт окон ПВХ. Своевременный вызов мастера упрощает ремонт и удешевляет стоимость замены замка. Диагностика

Снятие сломанного привода механизма окна

Установка нового привода механизма окна

Регулировка механизма 15 руб. Замену проводим в фурнитуре: WINKHAUS, ROTO, MACO,

ARTEC, VORNO, AUBI, GU

GEVISS, FORNAX, ROMB,

ELEMENTIS, INTERNIKA, VABIS от 125 руб. ЗАКАЗАТЬ Ремонт ручки окна Ремонт замка фурнитуры окна Восстановление редуктора замка фурнитуры окна, не всегда возможно. Мастер возьмется если нет сильных разрушений. Даная работа требует знаний и квалификацию. Наличие запасных деталей. Диагностика

Снятие сломанного запорного замка

Разборка сломаного замка фурнитуры

Ремонт данной детали

Установка на место

Регулировка механизма 15 руб. 80 руб. ЗАКАЗАТЬ

Сломалась планка запирания механизма окна Замена ответной планки запирания Ломается планка от неправильно выставленного окна и настройки фурнитуры. Так же зависит и толщина планки ее соответствия к профилю оконной системы. Диагностика

Снятие сломанной планки

Установка новой планки 10 руб. ЗАКАЗАТЬ Сломался боковой запорный механизм Меняется только на оригинальную такую же деталь Боковой запорный механизм отвечает за закрытие оконной створки со стороны петель. Очень важный элемент в оконной фурнитуре. На него идет вторая по значимости нагрузка по закрытию окна после главного замка. Этот элемен выходит из строя при отсуствии должного внимания за состоянием механизма — отсуствие профилактических мер. Диагностика

Снятие окна из рамы

Частичная разборка механизма окна

Снятие сломанного запорного механизма

Установка нового запорного механизма

Сборка остального механизма

Установка створки в раму

Регулировка механизма 15 руб. от 120 руб. ЗАКАЗАТЬ

Ремонт пластиковых окон Минск

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