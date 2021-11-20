Наши опытные мастера по ремонту окон ПВХ в Минске, без навязывания совершенно ненужных услуг, справиться с любой поломкой фурнитуры стеклопакетов и вернут вашим окнам вторую жизнь. Устранят продувание, заменят сломанный механизм, настроят правильную работу ваших оконных блоков. Проведут профилактические действия во избежание дальнейших поломок. Мастер по ремонту окон ПВХ, выедет к вам в кратчайшие сроки и отремонтирует ваши окна без замены всего механизма.
22 года опыт ремонта
Всегда в наличии более 150 оригинальных деталей для окон и балконных дверей
Работаем по Минску и Минскому району Ремонт без переноса на завтра!
Ремонт окон в Минске происходит от несвоевременного ухода за ними. Производителями оконных конструкций, предписано проводить профилактические действия с пластиковыми окнами, два раза в год. Это смазка оконных механизмов и при необходимости их настройки. При отсутствии внимания к окнам, происходит их поломка.
Ремонт окон у нас это:
восстановить работу пластикового окна,
заменить сломанную деталь на новую,
исправить кривое окно,
отрегулировать без последствий,
устранить звук с улицы и продувание,
ремонт окна без замены всего механизма.
Мы ремонтируем то, что другим не под силу, даже убитые окна! Есть опыт в сложных ремонтах, наличие разных деталей на замену сломанным. Ремонт пластиковых окон сразу, “без завтра”.
Самые распространенные поломки в пластиковых окнах:
Поломка петель. Петли ломаются, вырываются из окна вместе с саморезами и самый дорогой ремонт – когда в окне где была установлена петля, это место треснуло или лопнуло.
Замок ручки окна. При использовании в разных режимах, окно не слушается и оконная ручка проворачивается по кругу, не закрывая или открывая запорный механизм пластикового окна.
Верхняя часть оконной фурнитуры работает на откидывание и закрытия верхней части окна. Часто ломается в ней один элемент, который отвечает за ее функциональность. При его поломке, окно открывается и откидывается на проветривание одновременно.
Продувание окна вверху или с края. В верхней части окна может образоваться щель, через которую видно иногда даже улицу, так же может похожее быть с края окна в районе петель. Эти два варианта были приобретены вместе с окнами. Изначально окна были так изготовлены.
Мы прекрасно знаем, что это очень волнующий и важный вопрос для наших клиентов, поэтому оплата производится исключительно после того как вы лично убедитесь в качестве нашего ремонта.
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02. Приезд вовремя
После согласования время приезда мастера, осуществим ремонт точно и в срок. Вам не придется терпеть какие либо неудобства в процессе работы мастера.
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03. Качество Гарантия
Опыт в ремонте оконных систем наших мастеров, составляет более 19 лет. Всегда в наличии детали механизма окон разных производителей и брендов. Предоставляем гарантию на ремонт.
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04. Без ненужных услуг
Наши мастера не навяжут вам ненужный ремонт и прочие услуги. Ремонтирую только то, что сломано. Проконсультируют о правильном использовании окон.
Отзывы наших клиентов
Владимир
“Вызвал мастера для ремонта двери, приехал в оговоренное время. Все запчасти были с собой. Починил быстро, цена не изменилась ранее названая по телефону”
Мария
“Замечательный мастер. Очень грамотно объясняет. Моим окнам более 10 лет, заменил уплотнитель, отрегулировал и смазал окошки.. Перестало дуть с окон и ручка стала хорошо закрывать окна. Зима только началась, думаю все будет супер”
Алексей
“Хорошо когда есть честные мастера. Замена редуктора с планкой на дверь обошлась мне в два раза дешевле, чем в аналогичном сервисе ”