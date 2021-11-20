Ремонт окон ПВХ
и сервисное обслуживание
в минске

от А до Я

Наши опытные мастера по ремонту окон ПВХ в Минске, без навязывания совершенно ненужных услуг,
справиться с любой поломкой фурнитуры стеклопакетов и вернут вашим окнам вторую жизнь. Устранят продувание, заменят сломанный механизм, настроят правильную работу ваших оконных блоков. Проведут профилактические действия во избежание дальнейших поломок. Мастер по ремонту окон ПВХ, выедет к вам в кратчайшие сроки и отремонтирует ваши окна без замены всего механизма.

22 года
опыт
ремонта
Всегда в наличии более 150
оригинальных деталей для окон и
балконных дверей

Работаем по Минску и Минскому району
Ремонт без переноса на завтра!

  • Не закрывается окно или заклинил механизм;
  • продувает и слышно звук с улицы;
  • искривилась створка, фурнитура;
  • сломались петли, ручки.

Вам потребуются наши услуги по ремонту окон.

НАШИ УСЛУГИ

Москитные сетки

Ремонт, восстановление, замена
Еще
ремонт оконных изделий

Замена уплотнителя

Замена уплотнителя в окнах ПВХ
Еще
ремонт стеклопакетов

Замена замка окна

Ремонт или замена
Еще
ремонт окон

Регулировка окон

Регулировка окон, балконных дверей и рам
Еще
ремонт окна

Ремонт окон

Ремонт и восстановление
Еще
ремонт окон пластиковых

Ремонт балконных дверей

Ремонт балконных дверей
Еще
ремонт окон пвх

Фурнитура

Ремонт, замена
Еще
ремонт пвх окна

Оконные ручки

Замена оконных ручек
Еще
ремонт пластикового окна

Замена оконных петель

Замена и ремонт
Еще

грамотный ремонт окон. Качество. быстро.

Мы любим свою работу, выполняем ее быстро и качественно, без всяких сказок. В каждом разделе отображена информация о наших услугах.

Отзывы

Ремонт окна сегодня без переноса на другой день!!

 Заказать ремонт

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ОКОН В МИНСКЕ

Специалист по ремонту окон, имея профессиональный инструмент и огромное количество разных запасных деталей оконной фурнитуры, примчится к вам для срочного ремонта окон в Минске. Услуга срочный выезд действует только по г. Минску. Мастер имеет опыт в ремонте даже самых убитых окон. Ремонтируем пластиковые окна любого состояния и любой сложности. Для нашего ремонта окон, не надо брать кредит! Стоимость срочного ремонта уточняйте у мастера. Звоните: +375 (33) 354-81-81

150+

оригинальных деталей для ремонта окон

12 мес.

Гарантия на оригинальные заводские детали

30 минут

Длится ремонт пластикового окна

Ремонт окон — исправим самые сложные случаи.

Ремонт окон в Минске происходит от несвоевременного ухода за ними. Производителями оконных конструкций, предписано проводить профилактические действия с пластиковыми окнами, два раза в год. Это смазка оконных механизмов и при необходимости их настройки. При отсутствии внимания к окнам, происходит их поломка.

ремонт окон в минске

Ремонт окон у нас это:

  • восстановить работу пластикового окна,
  • заменить сломанную деталь на новую,
  • исправить кривое окно,
  • отрегулировать без последствий,
  • устранить звук с улицы и продувание,
  • ремонт окна без замены всего механизма.

Мы ремонтируем то, что другим не под силу, даже убитые окна! Есть опыт в сложных ремонтах, наличие разных деталей на замену сломанным. Ремонт пластиковых окон сразу, “без завтра”.

 

Самые распространенные поломки в пластиковых окнах:

  • Поломка петель. Петли ломаются, вырываются из окна вместе с саморезами и самый дорогой ремонт – когда в окне где была установлена петля, это место треснуло или лопнуло.
  • Замок ручки окна. При использовании в разных режимах, окно не слушается и оконная ручка проворачивается по кругу, не закрывая или открывая запорный механизм пластикового окна.
  • Верхняя часть оконной фурнитуры работает на откидывание и закрытия верхней части окна. Часто ломается в ней один элемент, который отвечает за ее функциональность. При его поломке, окно открывается и откидывается на проветривание одновременно.
  • Продувание окна вверху или с края. В верхней части окна может образоваться щель, через которую видно иногда даже улицу, так же может похожее быть с края окна в районе петель. Эти два варианта были приобретены вместе с окнами. Изначально окна были так изготовлены.
Ремонт окон
ремонт окон минск
ремонт пластиковых окон
ремонт окон пвх

Ремонт и регулировка окон ПВХ в Минске Цены:

🟡 Восстановление механизма окна и балконной двериот 70 руб.
🟡 Замена сломанных деталей фурнитуры окна на новыеот 120 руб.
🟡 Замена привода окна и балконной двериот 130 руб.
🟡 Замена уплотнителя пластиковых окон и балконной двериот 30 руб.
🟡 Замена оконной ручкиот 35 руб.
🟡 Регулировка оконот 30 руб.
🟡 Регулировка балконных дверейот 40 руб.
🟡 Ремонт пластиковых окон в Минскеот 40 руб.

САМОЕ
ВАЖНОЕ

ремонт окна

01

01. Никакой предоплаты

Мы прекрасно знаем, что это очень волнующий и важный вопрос для наших клиентов, поэтому оплата производится исключительно после того как вы лично убедитесь в качестве нашего ремонта.

03

02. Приезд вовремя

После согласования время приезда мастера, осуществим ремонт точно и в срок. Вам не придется терпеть какие либо неудобства в процессе работы мастера.

02

03. Качество Гарантия

Опыт в ремонте оконных систем наших мастеров, составляет более 19 лет. Всегда в наличии детали механизма окон разных производителей и брендов. Предоставляем гарантию на ремонт.

04

04. Без ненужных услуг

Наши мастера не навяжут вам ненужный ремонт и прочие услуги. Ремонтирую только то, что сломано. Проконсультируют о правильном использовании окон.

Отзывы наших
клиентов

Владимир
“Вызвал мастера для ремонта двери, приехал в оговоренное время. Все запчасти были с собой. Починил быстро, цена не изменилась ранее названая по телефону”
Мария
“Замечательный мастер. Очень грамотно объясняет. Моим окнам более 10 лет, заменил уплотнитель, отрегулировал и смазал окошки.. Перестало дуть с окон и ручка стала хорошо закрывать окна. Зима только началась, думаю все будет супер”
Алексей
“Хорошо когда есть честные мастера. Замена редуктора с планкой на дверь обошлась мне в два раза дешевле, чем в аналогичном сервисе ”
Смотреть все отзывы
Ремонт окон минск

Вам не надо брать кредит, для ремонта окон у нас!

Почему выбирают
нас?

Качественно

Именно качество – наш главный приоритет в любом деле

Быстро

Делаем работу быстро не доставляя вам хлопот

С гарантией

Уверенная гарантия на ремонт окон

Ремонт пластиковых окон рядом Минск-Мир, (Минск) пр. Независимости (Минск) Ангарская (Минск) Брилевичи (Минск) Чижовка (Минск) Домбровка (Минск) Каменная Горка (Минск) Красный Бор (Минск) Кунцевщина (Минск) Курасовщина (Минск) Лошица (Минск) Малиновка (Минск) Проспект Дзержинского (Минск) Масюковщина (Минск) Михалово (Минск) Серебрянка (Минск) Проспект Рокоссовского, Серова (Минск) Шабаны (Минск) Фрунзенский район (Минск) Сухарево (Минск) Уручье (Минск) Веснянка (Минск) пр-т. Победителей (Минск) Восток (Минск) улица Калиновского (Минск) Юго-Запад (Минск) Запад (Минск) Зеленый Луг (Минск) Боровляны Лесковка Лесной Колодищи Сеница 

5 / 5. 1373

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.