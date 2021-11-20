Наши опытные мастера по ремонту окон ПВХ в Минске, без навязывания совершенно ненужных услуг,

справиться с любой поломкой фурнитуры стеклопакетов и вернут вашим окнам вторую жизнь. Устранят продувание, заменят сломанный механизм, настроят правильную работу ваших оконных блоков. Проведут профилактические действия во избежание дальнейших поломок. Мастер по ремонту окон ПВХ, выедет к вам в кратчайшие сроки и отремонтирует ваши окна без замены всего механизма.